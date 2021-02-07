جامعة أبوظبي واليونسكو تطلقان شهادة تطوير مهني للأكاديميين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة أبوظبي ضمن مبادرة «تعليم 2030 - سلسلة مستقبل التعليم» شهادة «تبني نماذج التعليم والتعلم المعاصرة» الأولى للتطوير المهني للعاملين في القطاع الأكاديمي. وقدمت كلية الآداب والعلوم الدورة التدريبية خلال يناير الماضي بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، الذي أُنشئ في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «نعتز بالعمل مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي - اليونسكو وشركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص لتقديم شهادة التطوير المهني للمعلمين ومدراء المدارس والمستشارين، مؤكدين التزامنا بالتطوير المستمر لأعضاء هيئتنا التدريسية بما يسهم في تعزيز تفوق الطلبة في المستقبل وتمكينهم من أن يصبحوا قادة ورواداً للتغيير في جميع القطاعات». من جانبها، قالت مهرة المطيوعي، المدير العام للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي: «نشهد حالياً تحولات متسارعة أكثر من أي وقت مضى في ظل جائحة كوفيد- 19 في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحول معظم التعلم المدرسي إلى التعلم عن بُعد خلال الجائحة. وقد لعب المعلمون دوراً محورياً في ضمان استمرارية المنظومة التعليمية للطلاب أثناء الجائحة. يعتز المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، أن يشارك في تقديم هذه الشهادة مع جامعة أبوظبي، حيث ستعمل على رفد المعلمين بمزيد من الاستراتيجيات والمهارات الجديدة لتمكينهم في جهودهم الأكاديمية مع الطلبة».