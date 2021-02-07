«المالية» تناقش «المواطنة الإيجابية»

أبوظبي (وام)



نظمت وزارة المالية، أمس، جلسة حوارية افتراضية بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش ومؤسسة وطني الإمارات تحت عنوان «المواطنة الإيجابية والتعايش المجتمعي»، وذلك ضمن فعاليات «مهرجان الأخوة الإنسانية»، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.

وأكدت مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الجلسات الحوارية في تعزيز الممارسات الإيجابية تجاه الوطن والمجتمع.

بدورها، قالت عفراء الصابري المدير العام في وزارة التسامح والتعايش: إن اهتمام دولة الإمارات بمبادئ وقيم الأخوة الإنسانية ليس وليد المصادفة ولا هو بالأمر الجديد، إذ إننا دولة قامت على هذه المبادئ، وإن وزارات الدولة ومؤسساتها شأنها شأن الأفراد -أبناء الإمارات وبناتها- تنشأ على هذه القيم التي أصبحت السمة الأبرز لنا.

أكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن المؤسسة تركز في أهدافها على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية وتطبيق مرتكزات المواطنة الصالحة. وتضمنت الجلسة الحوارية ورقتين، الأولى قدمتها الدكتورة أمل بالهول الفلاسي مستشارة الشؤون الاجتماعية بمؤسسة وطني الإمارات. وقدمت الورقة الثانية أمل حمد المسافري مستشارة تخطيط استراتيجي وتطوير مواهب ناقشت فيها مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية في الدولة.