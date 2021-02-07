56 ألف مستفيد من برامج «مجتمعية شرطة رأس الخيمة»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استفاد 56 ألف طالب وطالبة من محاضرات التوعية التي نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك منذ بدء جائحة كوفيد 19.

وتأتي هذه المحاضرات التي تنقل المعرفة بين هذه الفئة المهمة من أفراد المجتمع عن بعد باستخدام التقنيات والوسائل المتطورة في الاتصال والتواصل، في سبيل خلق الوعي لديهم وتثقيفهم بمختلف المواضيع والجوانب الحديثة والجديدة على الساحة.

وقال العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية لـ«الاتحاد»: إن الشرطة المجتمعية تمكنت العام الماضي من تنفيذ نحو 500 محاضرة توعوية موجهة إلى طلبة المؤسسات التعليمية على اختلافها، استفاد منها نحو 56 ألف مستفيد، وناقشت عدداً من المواضيع والجوانب، منها المجالات الوطنية مثل تحية العلم و«هويتي» وحب الوطن والإيجابية والانتماء وغيرها.

وأضاف السلحدي: كما ناقشت المحاضرات عدداً من القضايا الأمنية مثل «احذر الغرباء» وخطورة الألعاب النارية وخطر التحرش والسرقة و«بيتي آمن» وغيرها، وكذلك المسائل المرورية مثل عبور الطريق و«سلامتي في حافلتي» والسلامة المرورية والقيادة بدون رخصة.

وذكر أن تلك المحاضرات تناولت أيضاً المجالات الاجتماعية مثل تعلم بر الوالدين و«مدرستي نظيفة» وتعلم قيم الاحترام والأمانة وفضيلة الاحتشام ومكافحة التنمر، ودلالات علم الدولة وإنجازاتها، بالإضافة إلى المواضيع الإلكترونية المرتبطة بالشبكة المعلوماتية «الإنترنت» وجرائمها وكيفية حماية أنفسهم منها وتحصينهم، والتنمر الإلكتروني، فضلاً عن مستجدات العصر التي رافقت انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكر أن جائحة كوفيد 19 لم تتسبب في توقف أنشطة ومبادرات الشرطة المجتمعية، بل دعتها إلى خلق جهات اتصال جديدة بينها وبين مختلف شرائح المجتمع في سبيل نشر الثقافة المجتمعية والأمنية وتعزيز الأمن والأمان، عبر إرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الشرطة المجتمعية قامت أيضاً بنشر رسائلها المختلفة عبر قنوات عديدة منها عبر مقاطع الفيديو القصيرة والأخرى من خلال البروشورات الإلكترونية التي تم تداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأفكار الجديدة المتطورة التي تزامنت مع الوضع الحالي.

وأكد أن الشرطة المجتمعية تواصل تقديم المزيد تلك المحاضرات التي تعمل على زيادة وعي الطلبة المستهدفين، وتعمل على تعريفهم بمختلف الجوانب التي تتحدث، والبعض منها يواكب الأحداث الجديدة والتطورات الجارية.