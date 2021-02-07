إنجاز صيانة الأسفلت لمحطة الحافلات الرئيسية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال صيانة محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي بتكلفة وقدرها 3.9 مليون درهم.

يأتي هذا المشروع ضمن إطار سعي البلدية نحو تعزيز مكونات البنية التحتية، والارتقاء بالمرافق الخدمية، وتطوير إمكانات المحطة وفقاً لأرفع المقاييس والمعايير.

وقد اشتملت الأعمال على صيانة الأسفلت، والكيربستون، كما استهدفت أعمال الصيانة بصورة رئيسية المحافظة على أصول البنية التحتية، وتحقيق أفضل معايير السلامة العامة لمستخدمي المحطة، والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

يذكر أن محطة الحافلات الرئيسية في مدينة أبوظبي تشكل عصب المواصلات العامة من أبوظبي وإليها، وتضم حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، وتتيح للمسافرين الحصول على وسائل النقل المريحة والآمنة إلى أي مكان داخل أبوظبي أو خارجها، وتقع بالقرب من فندق جراند ميلينيوم و«الوحدة مول».