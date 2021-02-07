عضوية الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية لـ«إقامة دبي»

دبي (الاتحاد)

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً عالمياً بحصولها على عضوية مؤسسية في الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في فرنسا، وذلك نظير جهودها المبذولة في تصميم الدراسات المستقبلية لقطاعاتها الرئيسية ولمختلف المجالات الحيوية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام وإمارة دبي بوجه خاص.

وتسلم اللواء محمد أحمد المري مدير عام «إقامة دبي» عضوية الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، والعقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في إقامة دبي.