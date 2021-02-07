قصر الوطن يكتسي باللون الأحمر احتفاء بـ"مسبار الأمل"

يكتسي قصر الوطن، الصرح الثقافي والحضاري الفريد في إمارة أبوظبي، باللون الأحمر حتى 9 فبراير 2021، وذلك احتفاء بقرب وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ.

وكانت دولة الإمارات أطلقت "مسبار الأمل" في شهر نوفمبر2020 في أول رحلة عربية لاستكشاف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، حيث سيقوم المسبار عند وصوله المتوقع بتاريخ 9 فبراير الجاري برسم صورة واضحة وشاملة لمناخ كوكب المريخ في مهمة فضائية تمتد لسنة مريخية كاملة، والتي تبلغ بحسابات الأرض 687 يوما.