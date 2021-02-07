200 ألف اتصال لـ«أمان»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت «أمان»، القناة الأمنية التابعة لشرطة أبوظبي، 200 ألف اتصال في العام 2020، ضمن جهودها للمحافظة على الأمن والاستقرار المجتمعي، وتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع والشرطة.

وأكد النقيب سلطان سالم الساعدي، مدير فرع خدمة أمان في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، اهتمامها المتواصل بتعزيز الأمن والأمان لتعزيز المكانة العالمية الرائدة للعاصمة، كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وسلامة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وحث الجمهور على التعاون في التصدي لجميع السلوكيات السلبية عبر الاتصال بقنوات الشرطة المتعددة، مؤكداً أن تكامل جهود الشرطة لا يتحقق إلا عبّر التعاون المشترك بين مختلف قطاعات وأفراد المجتمع.

وأشار إلى أن «أمان» تتعامل مع المعلومات كافة بصورة آمنة وسرية واحترافية، بحيث يتم تمرير المعلومات الواردة إلى الجهات ذات الاختصاص في إدارات وأقسام ومراكز الشرطة، والتي تقوم بدورها بالمتابعة وإجراء اللازم للتعامل معها، سواء أكانت معلومات (أمنية أم مجتمعية أم مرورية).