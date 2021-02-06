إطلاق جائزة «بن حم للابتكار»

العين (الاتحاد)

أطلق مجلس «بن حم الذكي» جائزة «بن حم للابتكار»؛ وذلك بهدف دعم المبتكرين والمبدعين، وترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك تحت رعاية الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي.

وحملت الجائزة في دورتها الأولى شعار «عام الخمسين.. نحو مجتمع مبتكر»، وتقوم الجائزة على تكريم أفضل المشاريع والخطط الطموحة التي تمت مشاركتها عبر موقع وتطبيق مجلس بن حم الذكي، التي تهدف إلى تسهيل حياة الإنسان واستدامة الموارد، وخلق فرص عمل واستثمار جديدة تفتح أفقاً أكبر للقاطنين في الدولة.

وقامت إدارة مجلس «بن حم الذكي» باعتماد الجائزة فعالية سنوية، يتزامن طرحها مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار الذي يصادف فبراير من كل عام، وسيتم في الأعوام القادمة إطلاق وتفاصيل وشروط الجائزة في وقت مبكر لإعطاء الفرصة للجميع بالاشتراك.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجلس بن حم الذكي: «تمكنت فعاليات شهر الإمارات للابتكار من تعزيز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز الإقليمية والعالمية للابتكار، وساعدت في بناء القدرات الشابة ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع المحلي، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني هذا النوع من الممارسات وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية ومتفردة على مستوى الدولة، وهي الأهداف التي حددتها القيادة الرشيدة سابقاً».

وتابع: «يعد شهر الإمارات للابتكار مبادرة وطنية تهدف إلى إلهام المبتكرين، ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تسهم في تمكين المجتمع ودعم مسيرة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار».

بدوره، قال الدكتور بخيت بن سالم العامري مدير موقع مجلس بن حم الذكي: «يشكل الابتكار عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد معرفي، وتتوج فعاليات شهر الإمارات للابتكار جهود الدولة في تعزيز نشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة».