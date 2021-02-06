«الإمارات للسرطان» تدعم 2640 مصاباً بالمرض

العين (الاتحاد)

كشفت جمعية الإمارات للسرطان عن أنها تمكنت منذ عام 2013 عن تقديم المؤازرة والدعم المادي والنفسي والمعنوي والمساعدة في العلاج الكيماوي لنحو 2640 مصاباً بالسرطان.

جاء ذلك خلال احتفال الجمعية بالتعاون مع مركز ريفيرا الطبي ونادي العين الرياضي الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بافتتاح فعالية لتوعية المجتمع بمخاطر مرض السرطان وأهمية إجراء الفحوص المبكرة، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وعدد من الأطباء والمتطوعين والمرضى المتعافين، كما تضمنت الفعالية إعلان الدكتورة تميمة محمد المديرة التنفيذية لمركز ريفيرا الطبي عن تقديم المركز خدمات مجانية لمرضى السرطان في علاج الأسنان ضمن الجهود الإنسانية للتخفيف عن المصابين.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض أن اليوم العالمي للسرطان يهدف إلى المساهمة بمساعدة مرضى السرطان ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز كافة أشكال الدعم والمؤازرة للمصابين وذويهم، وبالتالي التعبير عن التضامن الحقيقي معهم. وأشار إلى أن هذه المناسبة تتزامن مع يوم الأخوة الإنسانية العالمية الذي تم اعتماده من الأمم المتحدة ويأتي تخليداً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك قبل عامين في الإمارات. مشيداً بالخدمات الوقائية والعلاجية المتوفرة في مؤسسات الدولة الصحية، والكفاءة العالية في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، إضافة إلى جهود الإمارات الخيرية والإنسانية المستمرة في الدعم والعطاء على المستوى العالمي.

من جهته قال محمد خميس الكعبي مدير عام جمعية الإمارات للسرطان: إن التوعية بالمرضى ودعم المصابين والتضامن معهم يسهم فعلياً في تخفيف معاناتهم وتشجيعهم على تجاوز المرض من خلال إشعارهم بأن هناك من يقف إلى جانبهم ويسعى بكل الإمكانات إلى مساعدتهم ودعمهم على تخطي مراحل الألم.

وكشف الكعبي عن أن جمعية الإمارات للسرطان «المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان سابقاً» تمكنت منذ عام 2013 تاريخ انطلاقتها الأولى عن تقديم الدعم المادي والنفسي والمعنوي والمساعدة في العلاج الكيماوي لحوالي 2640 مصاباً تمكنوا من التغلب على المرض. مشيراً إلى أن أي مساهمة كبيرة كانت أم صغيرة هي مهمة لأنها تعزز الوعي بأهمية مساندة المرضى والتعبير عن مشاعر التضامن.