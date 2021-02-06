48 ساعة تدريب إلكترونية عن «مسبار الأمل»

دينا جوني (دبي)

تنظم وزارة التربية والتعليم برنامجاً تدريبياً إلكترونياً يستهدف الكوادر الإدارية والتعليمية في المدرسة الإماراتية بعنوان «أسبوع مسبار الأمل»، ويمتد البرنامج على مدى 48 ساعة من يوم الخميس، تتخلله ثلاث ورش عمل باللغتين العربية والإنجليزية. ووضعت وزارة التربية ستة أهداف للبرنامج الجديد هي بناء القدرات التقنية في مجال استكشاف الفضاء، بالإضافة إلى دعم نمو وتطوير القطاع العلمي، وفهم أعمق للتغيرات المناخية في الكوكب، ودراسة حركة الغبار والماء في الغلاف الجوي لكوكب المريخ. وكذلك دراسة ظاهرة هروب الأكسجين والهيدروجين المكونين الأساسيين للماء والغلاف الجوي للمريخ، ودراسة ظاهرة التغير المناخي كأحد أسباب تآكل الغلاف الجوي للكوكب، وتوعية المعلمين بمراحل بناء وتجميع واختبار مسبار الأمل وجميع العمليات المتعلقة بالمحطة الأرضية. ولفتت الوزارة إلى أن جميع الورش إلكترونية لا تتطلب حضور الموظف إلى أي موقع من مواقع التدريب ولا يوجد فيها تسجيل، مما يتيح الفرصة للجميع إلى المشاركة.

كما أنه يوجد امتحان قصير يجب تقديمه بعد الانتهاء من إتمام حضور الورشة، ولن يقوم النظام باحتساب إنهاء الورشة ما لم يتم تقديمه، ويمكن استخراج الشهادة من نظام إدارة التدريب خلال 5 أيام عمل، وأخيراً ضرورة الانتهاء من التقييم النهائي للورشة لاحتساب الساعات التدريبية الصحيحة.