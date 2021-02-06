معالم الإمارات والعالم العربي تكتسي بلون الكوكب الأحمر احتفاء بـ«مسبار الأمل»

دبي (الاتحاد)

تكتسي أشهر المعالم العمرانية البارزة في دولة الإمارات والعالم العربي باللون الأحمر استعداداً لدخول مسبار الأمل، أول مسبار عربي لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر يوم التاسع من فبراير 2021، وذلك احتفاءً بنجاح المسبار في الوصول إلى هذه المرحلة من رحلته بين الأرض والمريخ، بعد حوالي سبعة أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي، وتتويجاً للرحلة التاريخية لأول مهمة عربية إلى الفضاء العميق، وصولاً إلى الكوكب الأحمر.

وفي هذه اللحظة التاريخية لقطاع الفضاء الإماراتي والعربي، تتزين معالم عمرانية وثقافية وسياحية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة باللون الأحمر، لون كوكب المريخ، في رسالة تضامن جماهيرية ومؤسسية مع فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

تتزين مباني «اتصالات» كافة في الدولة بلون الكوكب الأحمر. وفي دبي، يكتسي برج خليفة أطول بناء في العالم من صنع الإنسان بالألوان المريخية، وبرج العرب جميرا، الفندق العالمي الشهير بتصميمه المستلهم من تراث دولة الإمارات والواقع على ضفاف ساحل الخليج، والقرية العالمية التي تجمع العالم في مكان واحد، باعتبارها وجهة ترفيهية وتسويقية مبتكرة تضم أجنحة لأغلب دول العالم، وكذلك مبنى المركز المالي العالمي بدلالته كواحد من أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم، والبناء الأيقوني الملهم «برواز دبي» ببريقه الذهبي الذي يعانق الأفق، والمبنى الأيقوني لمتحف المستقبل بكل دلالاته ورمزيته كونه شاهداً على إنجازات دبي والإمارات التي تسبق المستقبل، والمبنى الرئيسي لـ«ديوا» صاحبة الإنجازات العالمية في مجال الاستدامة، ومقر القيادة العامة لشرطة بتصميمه الأخاذ وموقعه الحيوي، فكل هذه المعالم وغيرها في «دانة الدنيا» ستتزين باللون الأحمر للمناسبة، تأكيداً على دعم الاستراتيجية المستقبلية الواعدة لمشاريع ومبادرات دولة الإمارات في قطاع استكشاف الفضاء والصناعات والابتكارات المرتبطة به على امتداد مؤسساتها وبالشراكة مع القطاعات كافة فيها.

كما تكتسي أبرز معالم ومباني دبي باللون الأحمر، بما في ذلك مركز محمد بن راشد للفضاء، ومتحف الاتحاد، ومتحف دبي، ومركز التجارة العالمي، و«إكسبو2020»، ومكتبة محمد بن راشد، وأكاديمية شرطة دبي، ومبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ونادي ضباط شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومعالم قناة دبي المائية.

كما تتزين باللون الأحمر فور سيزنز، وشانغريلا دبي، وتاج دبي، وشيراتون جراند، وميلينيوم بليس مارينا، ودبليو دبي النخلة، وميديا وان، وريو، والميدان، وفنادق دبي فستيفال سيتي، والبندر روتانا خور دبي، وشيراتون مول الإمارات، وميلينيوم بليس البرشاء هايتس، وحياة بليس دبي جميرا، وماركو بولو دبي، وأجنحة رامادا ويندهام جميرا بيتش ريزيدنس، وجراند اكسلسيور بر دبي، وحياة بليس دبي الرقة، وراديسون ريد واحة دبي للسيليكون، ونخيل مول، وفندق جميرا النسيم، وذا جرين بلانيت، وأضواء المظلة في بلوواترز، وأضواء شوارع بوليفارد في سيتي ووك، ووفندق وأجنحة تايم أواك.

وفي أبوظبي، تكتسي أبرز المعالم بلون الكوكب الأحمر دعماً لمهمة مسبار الأمل، ومنها قصر الوطن، وقصر الإمارات، وجامعة خليفة، والمعلم الشهير لمبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في منطقة الكورنيش، ومحطات التزود بالوقود التابعة للشركة، ومركز أبوظبي المالي العالمي، وجزيرة ياس، ومول المارينا، وبلدية أبوظبي، وبلدية العين، وجسر الشيخ زايد، واستاد هزاع بن زايد.

وفي الشارقة تشارك المعالم البارزة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومبنى جزيرة العلم وقطب جزيرة العلم، وبيت الحكمة، وجزيرة مريم، وأدنوك مويلح في دعم مسيرة مسبار الأمل في هذه المرحلة الحاسمة من مشروع أول مهمة فضائية عربية نحو كوكب المريخ.

وفي الفجيرة، تعكس جدران المباني التاريخية وواجهات المعالم العمرانية اللون الأحمر في كل من قلعة الفجيرة، وبرج الفجيرة، ومسجد البدية، والفجيرة مول، والشوارع من دوار القصر إلى دوار بلدية الفجيرة، ومحطة «أدنوك».

وفي عجمان، تتزين واجهة هيئة السياحة باللون الأحمر، والحي التراثي، ومبنى دائرة البلدية والتخطيط، وتقاطع جسر الشيخ حميد بن راشد، وتقاطع جسر الشيخ مكتوم، وتقاطع جسر الروضة، وأدنوك الزوراء.

وفي رأس الخيمة، تكتسي معالم باللون الأحمر بالتزامن مع استعداد مسبار الأمل لدخول مداره العلمي، بما في ذلك قلعة ضاية التاريخية، ومقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وغرفة رأس الخيمة، ومتحف رأس الخيمة الوطني، وبلدية رأس الخيمة، ومقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، و«أدنوك»، والجزيرة الحمراء، وكورنيش القواسم، ومنصة المشاهدة في جبل جيس، وفنادق هيلتون دبل تري جزيرة المرجان، وريكسوس راكز، وريكسوس باب البحر، ووالدوف أستوريا، وممشى المنار مول. وعلى مستوى العالم العربي، تشهد معالم عمرانية بارزة في عواصم عربية عدة إضاءة واجهاتها باللون الأحمر، في مقدمتها «ذا زون» في منطقة التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض، ومركز البحرين التجاري العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، وأبراج الكويت في العاصمة الكويتية، وبرج القاهرة في العاصمة المصرية، والمسرح الروماني في العاصمة الأردنية عمان، والمتحف العراقي وبرج بغداد مول في العاصمة العراقية بغداد، وذلك دعماً لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ، واستعادة زخم المساهمات العربية في الابتكار والتكنولوجيا والعلوم ومسيرة الحضارة الإنسانية.