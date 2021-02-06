عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات بالعمل عن كثب مع الإدارة الأميركية الجديدة لخفض التوترات الإقليمية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران، وجرى فيه بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد تلقى مؤخراً اتصالاً هاتفياً من معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأميركية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.



