«المتحدة للطباعة والنشر»: 100% من موظفينا تلقوا لقاح «كوفيد- 19»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد علي النعيمي المدير العام لشركة المتحدة للطباعة والنشر التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» تحقيق نسبة 100% لإجمالي 1211 موظفاً في الشركة الذين تلقوا لقاح «كوفيد- 19»، ممن تنطبق عليهم الاشتراطات اللازمة لأخذ اللقاح.

وقال النعيمي: جميع موظفي «المتحدة للطباعة والنشر» تلقوا اللقاح، ويأتي ذلك إيماناً منهم بأهمية دعم جهود الدولة في مواجهة الوباء، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن، وتنفيذاً للإجراءات كافة التي تتخذها الجهات المعنية في سبيل حماية أفراد المجتمع.

علي النعيمي

وأضاف: لمسنا التعاون والاستعداد من موظفينا منذ بداية الجائحة بكل ما يتعلق باتباع الإجراءات الوقائية مع استمرارية العمل في الظروف الصعبة التي كانت يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار «كوفيد- 19»، مما يؤكد وجود الوعي المجتمعي، والحرص الذي يتمتع به العاملون كافة في «المتحدة للنشر».

ونوه النعيمي بأن موظفي «المتحدة للطباعة والنشر»، شاركوا في المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس «كوفيد- 19» غير النشط، ضمن حملة لأجل الإنسانية، لافتاً إلى أنهم أبدوا رغبة كبيرة للتطوع منذ بداية التجارب، إيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعي الذي يقومون به خلال انتشار الجائحة وثقتهم تجاه المنظومة الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قدمت العناية والمتابعة لهم بشكل مستمر.

ولفت النعيمي إلى أن «المتحدة للنشر» تواصل دعمها لجهود الدولة، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية في معاملاتها اليومية عبر اتباع أعلى اشتراطات السلامة والوقاية، بما يتماشى مع إرشادات الجهات المختصة بالدولة، بما يرتقي لتطلعات المتعاملين مع الشركة.