«الصحة»: تجهيز مراكز التطعيم بأحدث الوسائل لراحة الجمهور

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تجهيز مراكز التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، بأحدث الأجهزة والوسائل الطبية اللازمة وتزويدها بالكوادر الطبية الكفؤة لتسهيل توفير الخدمات للمراجعين الراغبين في أخذ اللقاح.

ودعت الوزارة، إلى استمرار الإقبال على أخذ التطعيم حتى الوصول إلى الأهداف المحددة بحصول نحو 50 % من السكان على اللقاح مع نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدة أهمية وجود مناعية جماعية ضد المرضى، مما يساعد على تحقيق كل أهداف مراحل التعافي من المرض التي تعمل على تحقيقها حالياً الجهات المختصة.

في البداية، قالت الدكتورة فاطمة المليح، استشاري طب أسرة بمركز الخليبية الصحي بالفجيرة، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تحرص الوزارة على تجهيز مراكز حديثة للحصول على لقاح (كورونا) المستجد، وتكون الأولوية في أخذ اللقاح لفئات معينة، وتضم الفئات ذات الأولوية، الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وقد ثبتت فعالية التطعيم لهذه الفئات».

فيما أكدت الدكتورة عزة الكندي، مديرة مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الأجسام المضادة لفيروس «كورونا» المستجد تتكون في الغالب بعد أخذ الجرعة الأولى للتطعيم، مشيرة إلى أنه لضمان فعالية التطعيم ينصح بأخذ الجرعة الثانية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد التطعيم.

بدوره، نصح الدكتور طارق فرغلي، المدير الطبي لمستشفى السعودي الألماني بعجمان، استشاري أمراض القلب، مرضى القلب؛ كباراً وصغاراً ومن جميع الأعمار، بضرورة التطعيم، وتلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أنه لا خوف مطلقاً على مرضى القلب من تلقي اللقاح، وعلى ضرورة تلقي هذه الفئة التطعيم، حيث إنه في حال إصابة أي شخص مريض بمرض مزمن بالفيروس تكون الإصابة شديدة وعواقبها وخيمة بالنسبة لهم، ومرضى القلب والأمراض المزمنة الأخرى ضمن الفئات ذات الأولوية في تلقي التطعيم، مع ضرورة أن يشمل ذلك جميع مرضى القلب، سواء مرضى الدعامات أو البطاريات أو من يتناولون أدوية الضغط والسيولة ومرضى عضلة القلب، وما بعد توسيع الشرايين عليهم فوراً تلقي اللقاح.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالفضيل، استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى الأميركي في دبي، أن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، يحمي أصحاب الأمراض الصدرية، مثل مرضى الربو وسرطان الرئة، لافتاً إلى أن الذين يعانون اضطرابات في الجهاز التنفسي، يكونون عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بمرض «كوفيد 19».

وأرجع ذلك إلى أن جهاز المناعة المتخصص في حماية الجهاز التنفسي بالجسم، لا يكون في حالته الطبيعية لدى مرضى الصدر، مما يسهل على فيروس «كورونا» الدخول والسيطرة بسرعة على جميع أعضاء الجسم في فترة وجيزة، وبالتالي حدوث التدهور السريع للمريض.

وأشار إلى أن لقاح «كورونا» له فوائد لمرضى الصدر، حيث يحميهم من الإصابة أو يمنع التدهور السريع في حالة الإصابة، وبالتالي الوقاية من حدوث مضاعفات سريعة أو خطيرة قد ينتج عنها فشل رئوي.