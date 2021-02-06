2152 مشروعاً تستفيد من منح «صندوق محمد بن زايد»

هالة الخياط (أبوظبي)

نجح صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بالحفاظ على 1402 نوع من الكائنات الحية، من خلال تقديمه الدعم لـ 2152 مشروعاً في 180 دولة منذ عام 2009.

ومنذ تأسيسه أصبح الصندوق أحد الجهات الرائدة على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من المنح المالية للمساعدة في إعادة اكتشاف أنواع مفقودة وأخرى جديدة، والحد من التهديدات التي يتعرض لها عدد كبير من الأنواع الأخرى.

ويستقبل الصندوق، وهو مؤسسة خيرية دولية مبتكرة، طلبات الدعم المالي من نشطاء المحافظة على الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم، ويعمل على دعم المشاريع المهتمة بشكل مباشر بالمحافظة على أيّ من أنواع النباتات والحيوانات والفطريات المهددة بالانقراض.

ووفقاً للتقارير السنوية للصندوق، فقد تم تخصيص أكثر من 80% من المنح المقدمة للمساعدة في الحفاظ على الأنواع الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى والمهددة بالانقراض، وذلك حسب تصنيف القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

أنواع كائنات حية ساهمت منح الصندوق في الحفاظ عليها (من المصدر)

وخلال أكتوبر الماضي، وسع الصندوق من نطاق معاييره في تقديم المنح لتشمل تلبية الاحتياجات التشغيلية الأساسية في حالات الطوارئ، وذلك في إطار جهوده لضمان استمرار مؤسسات الحفاظ على الموارد البيئية المحلية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»‏‏.

وبموجب المبادرة التي أطلقها الصندوق، يتم تقديم منح إغاثة تصل إلى 25.000 دولار، لمساعدة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية، في وضع غير مسبوق من العمل الخيري البيئي العالمي، بما في ذلك رواتب الموظفين والعلماء، وإيجار المكاتب والتكاليف الثابتة الأساسية الأخرى، لضمان محافظة تلك المؤسسات على أنشطتها وعلى العاملين فيها، لا سيما وأن مؤسسات الحفاظ على الأنواع لا يمكنها حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض، إذا لم تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية.

ويستقبل الصندوق الطلبات على مدار العام ويقوم باستعراضها ثلاث مرات سنوياً. وتستغرق عملية الحصول على المنحة من تاريخ تقديم الطلب أقل من ثلاثة أشهر، فسرعة وفعالية النظر في الطلبات تضمن حصول الباحثين والناشطين في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض والعاملين في الميدان، على الدعم المالي في فترة زمنية قصيرة تتيح الفرصة للبدء بتنفيذ المشروع فوراً خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.