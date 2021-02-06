«النقل المتكامل»: تسديد رسوم «درب أبوظبي» قبل بيع المركبة

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل أنه يتوجب تسديد رسوم التعرفة المرورية لنظام «درب أبوظبي» المترتبة على المركبة قبل إجراء أي عملية بيع أو نقل ملكية المركبة لشخص آخر، حيث يقوم النظام بشكل تلقائي بحذف المركبة من حسابك الشخصي أو حساب الشركة.

وعن آلية تسجيل مركبة جديدة في النظام إذا كان للشخص حساب سابق، أوضح المركز أنه تم ربط النظام بشكل كامل مع نظام المرور الاتحادي (نظام ترخيص المركبات)، وعليه وفي حال امتلاك أي مركبة جديدة يتم تسجيلها تلقائياً في نظام درب للتعرفة المرورية وبإمكانك القيام بتسجيل المركبة مباشرة في النظام من خلال الضغط على أيقونة تسجيل المركبة الظاهرة على لوحة التحكم للمركبة الجديدة.

وأكد المركز أنه لا يمكن تسجيل أكثر من حساب إذا كان لدى الشخص أكثر من رقم مروري في أكثر من إمارة مختلفة، مشيراً إلى أنه بمجرد التسجيل باستخدام أحد الرموز المرورية الخاصة بالشخص، سيتم استرداد جميع المركبات المتعلقة به تلقائياً باستخدام الربط مع نظام المرور الموحد.

وأفاد المركز بأن للشخص خيار إضافة رمز مروري آخر يدوياً من صفحة الملف الشخصي باستخدام ميزة «إضافة رمز مروري» بشرط امتلاكه الرمز المرور الثاني. ويمكن للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول إضافة رقم الرمز المروري من شاشة لوحة التحكم، أو من الملف الشخصي عن طريق النقر فوق اسم المستخدم في أعلى يسار الشاشة.

وأوضح المركز أنه لا يمكن للمستخدم تسجيل مركبة لا يمتلكها باستخدام حسابه الفردي أو حساب المنشأة، لأن هذه الحسابات مرتبطة بالرموز المرورية المحددة في ملفات تعريف الحساب. وحدد المركز 3 حالات يمكن التقدم فيها بطلب تظلم وهي غرامة غير صحيحة، حركة غير صحيحة أو مشكلة فنية.

وعن آلية التقدم بالتظلم، أوضح المركز أنه يتوجب تسجيل الدخول عن طريق حساب الشخص المسجل في نظام التعرفة المرورية، ومن ثم الانتقال إلى صفحة الطلبات لتقديم طلب شكوى بشأن الحالات الثلاث السابقة، ويتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني، أو رسالة نصية قصيرة بمجرد الموافقة على طلب التظلم أو رفضه.