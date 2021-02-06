شرطة أبوظبي تطلق «خلك حذر»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الرابعة من الحملة الإعلامية التوعوية «خلك حذر»، بهدف تعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية المتمثلة في عدة أنواع مثل «النصب الهاتفي» والاحتيال والابتزاز، والتنمر، والتسول الإلكتروني، والتوظيف الوهمي.

وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن الحملة في عامها الثالث- والتي تستمر لمدة شهر، تركز على زيادة الوعي لدى الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وعدم الإفصاح عنها تجنبا للوقوع ضحايا لتنظيمات هدفها زعزعة الاستقرار والأمن وإحداث الفوضى في المجتمع.

وذكر أن الحملة تستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية، مؤكداً الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي أساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة. وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تعتبر من الجرائم التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية بأولوية خاصة، مؤكداً تضافر جهود جميع الإدارات المعنية في شرطة أبوظبي للتصدي للجرائم الإلكترونية، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.

ودعا الأسر الى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الإلكتروني وابتزاز الأشخاص الذين ينتحلون صفة الفتيات واستدراجهن بصور صداقة ثم يبدا الابتزاز الجنسي والمالي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء لعمليات نصب، من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.