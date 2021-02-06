70 ألف معاملة لـ«مرور الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أنجز مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، 70 ألفاً و408 معاملات مرورية إلكترونياً خلال شهر يناير الماضي، توزعت على 19 ألفاً و515 معاملة لتجديد المركبات، و18 ألفاً و252 معاملة خدمة طلب دفع المخالفات المرورية، وتلتها خدمة طلب تجديد رخصة القيادة بلغت 6 آلاف و83 معاملة.

وقال المقدم محمد علاي النقبي، مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إن القيادة تحرص على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، وذلك بالاستفادة من الانتشار الكبير لمنصات التواصل، وتوظيفها بالصورة المثلى في تقديم تلك الخدمات للمتعاملين بكل سهولة ويسر، بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص بالدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ويؤكد انسجام رؤى شرطة الشارقة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.