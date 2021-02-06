مبادرات ذكية لـ«إصلاحية دبي»

دبي (الاتحاد)

تمكنت المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي من تحقيق نجاح كبير في توظيف أحدث التكنولوجيا الذكية وتقنيات الاتصال عن بُعد في إدارة عملياتها وأداء مهامها خلال العام الماضي، خاصة مع بدء تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد «كوفيد 19»، وذلك التزاماً بنهج دولة الإمارات في توفير كافة مقومات الأمان والسلامة للجميع، والحفاظ على صحة وسلامة النزلاء والنزيلات والعاملين في المؤسسات، من خلال توفير بيئة صحية آمنة تتضمن ضوابط ومعايير لضمان أعلى مستويات الوقاية.

وقال العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: «إنه بناءً على تعليمات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرصت المؤسسات العقابية والإصلاحية منذ بداية الجائحة خلال العام الماضي على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أوصت بها مختلف الجهات الصحية المعنية في الدولة لضمان سلامة وأمن جميع العاملين وكذلك النزلاء والنزيلات، حيث تم مراجعة العديد من أساليب العمل عبر اتباع أعلى مستويات الحيطة والحذر في كافة العمليات اليومية».