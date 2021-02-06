«الصحة»: 193187 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 193187 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4,201,347 مليون جرعة ومعدل توزيع اللقاح 42.48 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».