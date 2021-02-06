جزيرة ياس تضيء باللون الأحمر احتفاءً بقرب وصول مسبار الأمل إلى المريخ

أضاءت جزيرة ياس - الوجهة الترفيهية.. معالمها السياحية باللون الأحمر احتفاءً بقرب وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، والمقرر بتاريخ 9 فبراير الجاري.

ومع وصول مسبار الأمل إلى وجهته في رحلته التي استمرت لمدة سبعة أشهر ويقطع خلالها 493 مليون كيلومتر، تواكب جزيرة ياس هذا الحدث الاستثنائي بتحويل مناطق الجذب الرئيسية في الجزيرة إلى اللون القرمزي.

يذكر أن رحلة مسبار الأمل انطلقت إلى المريخ في يوليو 2020، حيث ستعمل المركبة الفضائية غير المأهولة بعد انتهاء رحلتها التي استغرقت سبعة أشهر، على استكشاف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وذلك لمدة سنة مريخية كاملة، والتي تبلغ بحسابات الأرض 687 يوما.