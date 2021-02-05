«زايد للدراسات»: وثيقة الأخوّة الإنسانية إنجاز تاريخي كبير

أبوظبي (وام)‏

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس الأول، ندوة بعنوان «جهود دولة الإمارات في دعم مبادرة الأخوّة الإنسانية»، استضاف فيها الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عضو اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية، والدكتور خليفة الظاهري المدير التنفيذي في منتدى تعزيز السلم، وأدارها الإعلامي محمد عبدالكريم.

وتم تنظيم الندوة ضمن برنامج «محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد» الذي أطلقه مركز زايد للدراسات والبحوث عبر المنصة الرقمية لنادي تراث الإمارات، بغرض تسليط الضوء على مقتنيات معرض الشيخ زايد التابع للنادي، لاسيما الشهادات التي حصل عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تقديراً لجهوده الإنسانية.

وفي كلمتها الافتتاحية وصفت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث مبادرة الأخوّة الإنسانية بأنها إنجاز تاريخي كبير، مثمنة الاعتراف الدولي بالوثيقة.

وأشار الدكتور محمد المحرصاوي إلى أن اختيار أبوظبي لتكون مقراً لتوقيع الوثيقة جاء نظراً لكون الإمارات العربية المتحدة هي نموذج يحتذى به في تطبيق الأخوّة الإنسانية على أرض الواقع، حيث يتمثل فيها الاندماج الإيجابي والتعايش السلمي.

أما الدكتور خليفة الظاهري، فأكد أن الإمارات تعد اليوم قبلة للسلام والتعايش والمحبة بين بني البشر، حيث تتبنى خطاباً إنسانياً جامعاً، وتعمل جاهدة لترسيخ القيم الإنسانية الرفيعة.