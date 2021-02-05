دبلوم لتنمية المهارات في جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة. وجرى خلال اللقاء، مناقشة وبحث فرص التعاون المشترك بين جامعة الشارقة، والبرلمان العربي للطفل، كما تم الإعلان على طرح برنامج «الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني»، والذي يهدف إلى رفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال، ويقدمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

ورحب الدكتور حميد النعيمي مدير الجامعة بهذا البرنامج التدريبي التثقيفي الجديد والمتميز الذي تطرحه جامعة الشارقة من خلال مركزها للتعليم المستمر، وبالتعاون مع الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، والذي أكد بأنه سيساهم في التنمية الثقافية والمعرفية لدى المشاركين في هذا الدبلوم، وبما يؤهلهم في النهاية ليكونوا على دراية متكاملة في هذه الميادين. واعتبر أيمن الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن دبلوم مهارات العمل البرلماني الذي سيتم طرحه بداية مع منتصف شهر فبراير الحالي، سيكون متميزاً ومتفرداً على مستوى الوطن العربي من حيث تنوعه وتكامله المعرفي والعلمي.