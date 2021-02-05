«أفريكا زاين»: «مسبار الأمل» يواجه اللحظة الحاسمة

دبي (الاتحاد)

نشر موقع «أفريكا زاين» الإلكتروني الذي يعد واحداً من أكثر المواقع انتشاراً في القارة السمراء تقريراً مفصلاً عن المهمة التاريخية لـ«مسبار الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، مؤكداً أن المسبار الذي طورته عقول إماراتية، لينفذ أول مهمة مريخية تطلقها دولة عربية، سيقدم للبشرية معلومات غير مسبوقة تاريخياً عن الكوكب الأحمر.

وقال التقرير: إنه مع بدء العد التنازلي لدخول المسبار مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، فإن المهمة تمر بأهم مرحلة وأكثرها حساسية قبل الوصول يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 فبراير عند الساعة 7:42 مساءً بتوقيت الإمارات.

وأورد الموقع تصريحاً للمهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ذكر فيه أن دخول مدار المريخ يشكل مرحلة حرجة، لأن «مسبار الأمل» سيتعين عليه إبطاء سرعته بشكل يكفي لالتقاطه في المدار، مؤكداً أن الدقة الفائقة أمر أساسي لتجنب تحطم مسبار الأمل على المريخ أو فقدان المدار والضياع في الفضاء العميق.

وقال عمران شرف: إن التصميم والنظام والبرمجيات المستخدمة لدخول مدار المريخ تمت صناعتها جميعاً بأيدٍ إماراتية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للعمل والبناء عوضاً عن الشراء.

وسيكون «مسبار الأمل» على موعد مع أكثر مناورة تعقيداً في مهمته بتاريخ 9 فبراير، إذ سيقوم ذاتياً سرعته من 121000 إلى 18000 كيلو متر في الساعة لدخول مدار الكوكب الأحمر. وبعد أن يقطع المسبار مسافة 493 مليون كيلو متر في رحلته التي انطلقت قبل سبعة أشهر من جزيرة تانيغاشيما اليابانية، سيوفر المسبار عند وصوله لاحقاً إلى المرحلة العلمية أول صورة كاملة على الإطلاق للغلاف الجوي للمريخ.

وتناول التقرير بالتفصيل رحلة «مسبار الأمل» منذ انطلاقه من القاعدة اليابانية والمراحل المتعددة التي دخلها والتي شملت مرحلة الإطلاق، ومرحلة العمليات المبكرة، والملاحة في الفضاء قبل الدخول إلى مدار المريخ، ولاحقاً مرحلة الانتقال إلى المدار العلمي، ثم المرحلة العلمية التي سيقضي فيها المسبار سنة مريخية كاملة حول الكوكب الأحمر.

واختتم الموقع تقريره بأن المسبار الذي صُنع بأيدٍ وعقول إماراتية، يمكّن العلماء والمهندسين الشباب الإماراتيين من خوض تحدٍ ضخم في مجال علوم الفضاء، حيث تم تدريب الفريق وتحضيره لإنجاز مشاريع فضائية في مسعى نحو بناء القدرات المحلية، وتأمين بنية تحتية مستدامة لتقنيات الفضاء في الإمارات، بالتعاون مع الشركاء العالميين.