بينها مسبار الأمل.. علاء النهري لـ«الاتحاد»: 6 رحلات في الطريق إلى المريخ

آمنة الكتبي (دبي)

أكد البروفيسور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء- الأمم المتحدة أن هناك 6 رحلات فى الطريق الآن لمدار أو سطح المريخ، بما فيها مسبار الأمل، الذي قال إن مداره يحتل موقعاً فريداً، خاصة أنه سيكون في مدار مختلف عن المركبات الفضائية السابقة التي اكتشفت المريخ، وسيكون مداراً مرتفعاً للغاية، وأعلى بكثير من أي مهمة علمية أخرى للمريخ في هذا المدار المرتفع، حيث تراقب أجهزة المسبار المريخ من منظور عالمي، وسيستطيع تصوير ما يقرب من نصف مساحة كوكب المريخ بغض النظر عن مكان تواجده في المدار.

وبين في تصريحات لـ«الاتحاد» أن لرحلات المريخ هدفاً واضحاً للاستكشاف، لأنه قريب من نظامنا الشمسي، وهناك العديد من الأسباب لاستكشاف الكوكب الأحمر يمكن ذكر السبب الأساسي للذهاب إليه بأنه للبحث عن الحياة في الجار الأقرب لكوكب للأرض، وهناك أسباب علمية أخرى، وهي فهم طبيعة السطح للكوكب، ودراسة نشأته وتطوره ومدى ارتباطه بنشأة وتكوين الأرض، والاستعداد للاستكشاف البشري في المستقبل.

وحول عدد الرحلات والمهمات المرسلة للكوكب الأحمر قال النهري: هناك العديد من المسبارات التي صممت لدراسة المريخ منها ما دار بالقرب من مداره، ويسمى Flyby ومنها ما يدور في مداره، ويسمى Orbiter ومنها ما يهبط على سطحه، ويمكث بمكانه، ويسمى Lander ومنها من يهبط على سطحه، ويتحرك ويسمى Rover ومنها ما يطير لمسافة محدودة وارتفاع محدود، ويسمى Helicopter.

وأضاف أن أول محاولة لإطلاق مسبار للمريخ كان من قبل السوفييت بمسبار يسمى Mars 1 M بتاريخ 10 أكتوبر عام 1960 ولقد فشل الإطلاق وتوالى الفشل فى المحاولات الثماني اللاحقة إلا أنهم نجحوا في إطلاق 2 Mars في عام 1971.

ويضيف، وعلى الجانب الآخر، فقد فشل الأميركيون في محاولتهم الأولى بالمسبار مارينر 3 بتاريخ 5 نوفمبر 1964 بينما نجح مسبار مارينر 4 والذي أطلق في نفس الشهر بتاريخ 28 نوفمبر 1964.

وقال توالت مرات الفشل والنجاح بين قطبي الفضاء في ذلك الوقت والدول الأخرى، ووكالات الفضاء العالمية التي انضمت لسباق الفضاء ومن المعلوم أن عدد الرحلات الكلي هو 63 رحلة، بينما عدد الرحلات الفاشلة 28 رحلة وسجل الفشل مابين فشل في الإطلاق، أو فشل في أجهزة المركبة الفضائية او حتى فشل جزئي.

وأضاف النهري وهناك 6 رحلات فى طريقها الآن لمدار أو سطح أو مسار المريخ، ومنها مسبار الأمل والمسبار الصيني والأميركي وغيرهم، موضحاً أن هناك مسابير عدة تعمل مهمتها في المدار وأخرى على سطح المريخ.

وحول البحث عن الحياة على المريخ قال النهري: يعتبر فهم ما إذا كانت الحياة موجودة في مكان آخر في الكون خارج الأرض مسألة أساسية للبشرية، ويعتبر المريخ مكانًا ممتازًا للتحقيق في هذا السؤال، لأنه أكثر كوكب مشابه للأرض في النظام الشمسي، حيث تشير الدلائل إلى أن المريخ كان مليئًا بالمياه العذبة، وأكثر دفئًا، وكان غلافه الجوي أكثر سمكًا، مما يوفر بيئة صالحة للسكن.

وأضاف ونشأت الحياة وتطورت على الأرض، وشهد المريخ تغيرًا مناخيًا خطيرًا، ويمكن للمختصين بالدراسات الجيولوجية، من خلال حصولهم على المعلومات والبيانات التى يتم الحصول عليها من رحلات كل مسبار من تلك التي تعمل الآن على سطح المريخ مثل كوريوسيتي أو انسايت، وما سيلحق بهم الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل.

وتابع النهري، مسبار الأمل الإماراتي (سيدخل مدار المريخ يوم 9 فبراير) والمسبار الصيني تيان وين 1 والمسبار الأميركي بيرسفيرنس والدرون الهليوكوبتر الأميركي جينيوتي سيدرسون التغيرات المناخية على المريخ ودراسة أسباب ضحالة سمك غلافه الجوي ودراسة الصخور والرواسب والتربة بحثًا عن أدلة لكشف تاريخ الكوكب والعوامل والعمليات المؤثرة عليه. ويهتم العلماء بتاريخ الماء على المريخ لفهم كيفية البقاء على قيد الحياة.

وأضاف النهري كما تحمل البراكين والحفر الناتجة عن تأثيرات النيازك وعلامات التأثيرات الجوية أو الكيميائية الضوئية والعمليات الجيوفيزيائية جوانب من تاريخ المريخ سوف تساعدنا على فهم أعمق للظروف المحيطة بالكوكب.

وقال يمكن كذلك أن تكشف عينات من الغلاف الجوي عن تفاصيل مهمة حول تكوين الكوكب ونشأته وتطوره، وكذلك سبب وجود غلاف جوي أقل سمكا من كوكب الأرض، وهي المهمة الأساسية لمسبار الأمل الإماراتي.

ويمكن أن يساعدنا المريخ أيضًا في معرفة المزيد عن الأرض. حيث يعد فهم العمليات الجيوفيزيائية للمريخ عاملاً هاماً للكشف عن تفاصيل نشوء وتطور وتاريخ الأرض والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي.

وأوضح النهري لتقليل التكلفة، والحد من المخاطر عند استكشاف الإنسان للمريخ، يمكن أولاً إرسال بعثات روبوتية ذكية لتستكشف الوضع الراهن وترسم لنا صورة عن المستقبل، كما تساعدنا في العثور على الموارد الطبيعية الضرورية للعيش على سطح الكوكب، وإخبارنا بمخاطر العمل والتواجد عليه إن وجدت.

وأضاف كذلك يمكن أن تساعدنا العينات التي يتم جمعها بواسطة الروبوتات في تقييم الأماكن التي تتوفر فيها الموارد المحتملة للمستكشفين البشريين في المستقبل، وكيفية استغلالها، ويمكن استخدام الروبوتات في زراعة مناطق كبيرة من الكوكب قبل الشروع فى انتقال الإنسان للعيش هناك، وبالزراعة تنشط عملية التمثيل الضوئي لانتاج كميات جيدة من الأكسجين اللازم لعيش الإنسان والحيوان.

وتابع يعد انتقال الإنسان والحيوان إلى المريخ أمراً هاماً في تحسين البيئة هناك والتأثير إيجاباً على مناخ الكوكب، وكذلك غلافه الجوى، حيث إن الأنشطة البشرية تزيد من غازات الاحتباس الحراري في الطبقة العليا للغلاف الجوي، ما يرفع درجات الحرارة المنخفضة حالياً.