12 مبادرة لتمكين «أصحاب الهمم» في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

تنفذ دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات في أبوظبي، 12 مبادرة ضمن محور الممكنات في الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم ودعم منظومة الرعاية الخاصة بهم، وضمان استدامة الخدمات المقدمة إليهم، بما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية.

وتتضمن المبادرات وفقاً لتقرير لدائرة تنمية المجتمع حول أهداف استراتيجية أصحاب الهمم، إنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم، يتوافق مع المتغيرات الحالية ويتسق مع التطور الملحوظ الذي شهدته منظومة القطاع الاجتماعي خلال السنوات الماضية، وسيضم كافة الجوانب الداعمة لتوفير بيئة داعمة لأصحاب الهمم نحو الإنجاز والإبداع والريادة.

وتشمل المبادرات وضع خطة إدارة التغيير لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، ومبادرة أخرى تتعلق بمراجعة الأطر التشريعية التي تؤثر على أصحاب الهمم عبر المحاور التي تختص بهم، وذلك بهدف تقديم بيئة تشريعية تضمن توفير القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية، والتي تسهل من شؤون الحياة اليومية لأصحاب الهمم ومتابعتهم لأمورهم وتمكنهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وتتضمن المبادرات، وضع إطار التقييم والمتابعة لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، وذلك لضمان تطبيق المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد ووفقاً لمؤشرات القياس ومنهجية المتابعة المعتمدة، حرصاً على تحقيق كافة الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية وأهمها وضع إمارة أبوظبي ضمن الأعلى على مستوى العالم في خدمات أصحاب الهمم.

وتشمل المبادرات، تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية بهدف مشاركة التجارب ونقل الخبرات وتبادل المعرفة حول أحدث السبل والآليات والمنهجيات المتبعة لرعاية ودعم أصحاب الهمم، إضافة إلى تطوير حوكمة قطاع أصحاب الهمم، والعمل على تخطيط وتطوير رأس المال البشري في جميع القطاعات، لتقديم الكادر البشري القادر والمؤهل لرعاية أصحاب الهمم وتطوير المهارات المكتسبة والعمل على صقلها، خاصة مع وجود الحاجة المتزايدة للكادر المتخصص في دعم أصحاب الهمم.

وتتضمن المبادرات، تفعيل دور القطاع الثالث في مجال دعم أصحاب الهمم، عبر تشجيع المشاريع الاجتماعية والتي تقدم خدماتها لأصحاب الهمم، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق 10 مشاريع اجتماعية من قبل القطاع الثالث لتوفير الخدمات المرتبطة بأصحاب الهمم، كما تشمل المبادرات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب الهمم، وإطلاق جوائز التميز في مجال أصحاب الهمم، بهدف تشجيع الجهات والأفراد على تقديم خدمات تنافسية ترتقي بتطلعات الإمارة.

وتشمل المبادرات إطلاق منظومة للبحث والتطوير والابتكار لأصحاب الهمم، إضافة إلى وضع منظومة خاصة لتمويل مستدام لبرامج وخدمات أصحاب الهمم، بهدف ضمان استمرارية البرامج والمبادرات التي يتم إطلاقها ولأجل تحقيقها لفوائدها على المدى القريب والبعيد.