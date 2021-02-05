17 حملة تفتيشية على منشآت بـ«الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 17 حملة تفتيشية على مختلف المنشآت والغذائية ومحال البيع خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهود الهيئة للرقابة والتفتيش على على كافة المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي، بما في ذلك المنشآت الغذائية العاملة في منطقة الظفرة لضمان التزامها بتحقيق أرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

ومنذ بداية العام الحالي، وحتى الآن نفذت إدارة الرقابة الغذائية 17 حملة تفتيشية في منطقة الظفرة شملت المنشآت الغذائية وعربات بيع الأطعمة بهدف التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالأنظمة والقوانين والتعاميم الصادرة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتم تحرير 123 مخالفة بحق المنشآت التي لم تلتزم بأنظمة وقوانين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتحرص الهيئة على تشديد الرقابة على مختلف منافذ بيع المواد الغذائية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الرقابية التي وضعتها الهيئة، وكذلك نشر الوعي الغذائي بين العاملين في مختلف المنشآت الغذائية، حيث تواصل إدارة الرقابة الغذائية على مدار الساعة تكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية، وتوزيع أدلة الممارسات الآمنة وعمل الورشة وملتقيات التوعية لتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية بهدف ترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية.

كما يتم التحقق من مدى التزام المنشآت الغذائية بالتعاميم الصادرة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

ويجري خلال الزيارات التفتيشية التأكد من التزام المنشآت الغذائية باستخدام أدوات الوقاية اللازمة، خلال تداول الغذاء والاهتمام بالنظافة العامة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين العاملين والمتسوقين.