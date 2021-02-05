«قصر سيناتوريو» في روما يتزين بالأخضر احتفالاً بـ«الأخوّة الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

اكتسى «قصر سيناتوريو» التاريخي المطل على المنتدى الروماني، والذي يعد أحد أهم وأبرز المعالم التاريخية والسياحية في العاصمة الإيطالية روما، أمس الأول الخميس، باللون الأخضر، احتفالاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وتأكيداً على أهمية وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وكانت اللجنة العليا لـ«الأخوة الإنسانية»، قد عقدت أمس الأول احتفالية عالمية، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تتزامن مع الرابع من فبراير من كل عام، والذي اعتمدته الأمم المتحدة يوماً دولياً للأخوة الإنسانية.