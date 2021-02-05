76 كنيسة ودار عبادة لغير المسلمين في الإمارات

محمد الجداوي (أبوظبي)

تحتضن الإمارات عدداً من الكنائس والأديرة ودور العبادة المعدة لغير المسلمين، تمثل في مجملها صورة من صور التعايش والتسامح الذي تميزت به الدولة على مدى عصور.

1/ أبوظبي:

1- كنيسة القديس يوسف

تعتبر أولى الكنائس في مدينة أبوظبي، وبنيت على الكورنيش على أرض قدمها الشيخ شخبوط بن سلطان حاكم أبوظبي آنذاك، لتكون مركزاً مجتمعياً للمقيمين من أبناء الطائفة الكاثوليكية بأبوظبي عام 1965.

2 - كنيسة سانت أندروز

بدأت نشاطها بأبوظبي منذ 1968 بمنطقة الكورنيش، وشاركت في النهضة التعليمية، ثم تحولت عام 1984 إلى منطقة المشرف.

3 - كنيسة القديس جورج الأرثوذكسية

وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حجر أساسها بمنطقة الخالدية 1970، وفي 1982 انتقلت إلى المشرف.

4 - الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بنيت بمنطقة المشرف عام 1984 لخدمة رعايا الطائفة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في الإمارة، ويشارك الآباء الأقباط في فعاليات المجتمع الإماراتي.

5 - الكنيسة الإنجيلية

يعتبر الإنجيليون عموماً من أقدم المجموعات الدينية في الإمارات، وقدمت حكومة إمارة أبوظبي أرضاً في منطقة المشرف لرعاية أبناء الطائفة الإنجيلية من المسيحيين البروتستانت في عام 1994.

6 - الكنيسة الإنجيلية في العين

افتتحت بمنطقة العين 1996، وتشارك بفعالية في المناسبات الاجتماعية في العين، وتقيم في منطقة زاخر بالعين مخيماً للصلاة والتأمل في رمضان.

7 - السريانية الأرثوذكسية اليعقوبية - كنيسة القديس جورج

في عام 2004 تلقى أبناء الطائفة السريانية المقيمين في العين منحة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص أرض لبناء كنيسة للسريان في منطقة الخرير بالعين، وقد افتتحت رسمياً عام 2010.

8 - كنيسة مار توما – أبوظبي

بدأ السريان المقيمون في أبوظبي بممارسة شعائرهم الدينية ضيوفاً في كنيسة سانت أندروز، ثم بادر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإهدائهم قطعة أرض لبناء كنيسة عليها، وقد انتقلوا إليها بالفعل في عام 2006 في منطقة المصفح.

9 - كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة

في 2006 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قطعة أرض في المصفح لأبناء الطائفة لتشييد كنيسة مناسبة لهم، وقد تم بالفعل افتتاح الكنيسة في فبراير 2013، وتعتبر أول كنيسة لهذه الطائفة في الشرق الأوسط والخليج العربي.

10 - كنيسة مار توما في العين

تقوم كنيسة مار توما في الخرير بالعين على أرض قدمتها دولة الإمارات عام 2006، وذلك لرعاية طائفة مسيحيي مار توما في الإمارات، وفي 2009 تم افتتاح الكنيسة التي تخدم المقيمين الهنود الذين يعود وجودهم في العين إلى عدة قرون سابقة.

11 - كنيسة العذراء مريم الكاثوليكية

بدأت كنيسة العذراء مريم الكاثوليكية منذ عام 1970، ثم تأسست بوضعها الراهن عام 2009 لتؤدي دورها في خدمة المسيحيين الكاثوليك من المقيمين في العين.

12 - الكنيسة القبطية -العين

شارك أبناء الطائفة القبطية في الحياة المجتمعية مع سكان منطقة العين منذ فترة طويلة، وخلال زيارة البابا تواضروس للإمارات، صدر مرسوم بمنح أرض للطائفة لتشييد كنيسة فيها، وتم بالفعل تخصيص أرض مناسبة في منطقة مزيد، وافتتحت الكنيسة القبطية في حفل رسمي 2010.

13 - كنيسة مالانكارا الأرثوذكسية السريانية بالعين

بدأ نشاط هذه الكنيسة في العين منذ عام 1968، حيث كانت ترعى شؤون الطائفة الأرثوذكسية السريانية المنتمين إلى كنيسة ملالانكار بولاية كيرلا في الهند، وفي عام 2010 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قطعة أرض لأبناء الطائفة ليتم تشييد الكنيسة عليها، حيث أنجز البناء بالفعل في منطقة الخرير بالعين.

14 - كاتدرائية النبي إيليا للروم الأرثوذكس

بدأ رجال الدين من الروم الأرثوذكس رعاية العوائل الأرثوذكسية منذ الثمانينيات، وقد قامت الكنيسة الإنجيلية في أبوظبي باستضافة الطقوس وسكن الكاهن، وفي عام 2011 صدر أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص أرض في منطقة المصفح بأبوظبي، وقد تم افتتاح الكاتدرائية عام 2018 وهي تقدم الخدمة للمسيحيين الروم الأرثوذكس في الإمارة.

15 - كنيسة جمعية المسيحيين

قامت كنيسة جمعية المسيحيين في المصفح عام 2011 على أرض قدمتها حكومة إمارة أبوظبي في المصفح وذلك لرعاية أبناء الطائفة البروتستانتية.

16 - الكنيسة الأرمنية

بدأت الكنيسة الأرمنية في الإمارات قبل عشرين عاماً في الشارقة، وكانت تقدم الخدمات للأرمن في كافة أنحاء الإمارات، وفي بداية الثمانينيات قام الكاثوليكوس كيشيشيان رأس الكنيسة الأرمنية بزيارة الإمارات، حيث تم التوجيه بالاهتمام ببناء كنيسة للأرمن، وتم تخصيص أرض للطائفة لبناء كنيسة في منطقة المصفح، وقد تم افتتاحها رسمياً عام 2014.

17 - معبد مانديرا للهندوس

تم تخصيص أرض للمعبد في 2015، حيث يسهم أبناء الديانة الهندوسية في الحياة المجتمعية منذ سنوات عديدة، وشكلوا نقطة لقاء وتواصل بين الهند وسكان المنطقة في الأعمال التجارية والسياحية والخدمية.

18 - كنيسة القديس بولس

افتتحت كنيسة القديس بولس في منطقة المصفح بأبوظبي عام 2015، وذلك على أرض قدمتها بلدية أبوظبي، حيث تحتضن المصفح العديد من رعايا الجالية الكاثوليكية.

2/ دبي

يبلغ عدد الكنائس في دبي 11 كنيسة، 7 منها في بر دبي، و4 أخرى في منطقة جبل علي، وتعتبر كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية، بمنطقة عود ميثاء من أقدم الكنائس في دبي، ويعود تاريخ بنائها لأكثر من نحو 51 سنة مضت، وتخدم 150 جنسية، وتقام الصلوات فيها بـ17 لغة.

3/ الشارقة وعجمان وأم القيوين

مجمع اليرموك.. ويضم مجمع الكنائس في منطقة اليرموك بالشارقة 15 كنيسة تخدم أكثر من 170 جنسية مختلفة، منها الكنيسة الروسية، والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، والسورية، والهندية، والإثيوبية وكنيسة القديس ميخائيل لخدمة الجالية الإيطالية، وكنيسة الراعي الصالح لخدمة الجالية النيبالية، والكنيسة الأرمينية، وغيرها، كما تقدم خدماتها لإمارتي عجمان وأم القيوين.