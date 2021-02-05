الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان لـ«الاتحاد»: الإمارات صاحبة رسالة إنسانية

بيروت (الاتحاد)

وصف الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، العلامة السيد محمد علي الحسيني، الإنسانية بالنسبة للإمارات بأنها فعل يتجاوز الأديان والألوان والأعراق والأنساب والقوميات، لأن الإنسانية بالنسبة لها تمثل الكمال بأجمل وأرقى معانيه.

وأكد أن الإمارات تتعامل مع جميع البشر على أنهم نظراء في الخلق، ومتساوون في الكرامة، فالإمارات هي وطن الإنسانية بحق، وأكدت في كل مواقفها ومبادراتها على وحدة المصير الإنساني.

وأضاف الحسيني: «إن الدولة تحملت مسؤولية نبيلة في العالم، وتمكنت في ظل قيادتها الرشيدة، وبفعل قيمها الأصيلة وثوابت مجتمعها الوطني، من تعميم قيم المحبة والتآلف والانفتاح على العالم».

وتابع: «قدمت نموذجاً لتكاتف الجميع في مواجهة الأزمات، وآخرها أزمة وباء كورونا»، لافتاً إلى أن هذا هو النهج الأصيل للإمارات، التي كانت دوماً سبّاقة في مبادراتها.

وأوضح الحسيني أن الإمارات اتخذت خطوات رائدة عالمياً، مثل إنشاء وزارة للتسامح، قدمت من خلالها للإنسانية جمعاء نموذجاً فريداً يحتذى به في تعزيز قيم التسامح وثقافة التعايش السلمي المشترك واحترام وقبول الآخر.

وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان: «حتى لا تبقى قيم التسامح مجرد أفكار، أنشأت الإمارات وزارة لتجسدها في مبادرات وأفعال واقعية يلمسها ويستفيد منها المواطن في الدولة، ويفوح عبقها في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «الإمارات بذلت جهوداً مضنية خلال السنوات الماضية من أجل ترسيخ قيم التسامح وتعزيزها داخل المجتمع، فأسست العديد من المراكز المتخصصة في نشر أفكار الدين المعتدلة ومكافحة التشدد والتطرف، كما أصدرت قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية، وهو ما يصب في الخانة نفسها، إضافة إلى استضافة العديد من الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية العالمية، والتي تهدف إلى بناء أرضية مشتركة بين الحضارات تقف بالمرصاد لدعاة التطرف الديني والحضاري والثقافي».

ونوّه الحسيني إلى أن التعايش متأصل في المجتمع الإماراتي، وقدمت الدولة واقعاً ملموساً وتجارب حية لدين المحبة والسلام والتواصل والتعايش، وحذرت دوماً من الخطاب الديني الإقصائي.

وأكد أن من أهم المبادرات التي دشنتها الإمارات في ميدان الحوار بين الأديان، إنشاء البيت الإبراهيمي، الذي يمثل صرحاً عملاقاً يجمع الديانات السماوية الرئيسة الثلاثة، وإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية من أرض الحوار والتلاقي وترسيخ ثقافة السلام.

وذكر أن الإمارات صاحبة رسالة إنسانية، وهي أرض الحوار والسلام تؤمن بأن جميع الأديان السماوية لديها قيم عظيمة، وخير سبيل للتعايش في ما بينها هو تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وتابع الحسيني: «عبر تجسيد ذلك في أعمال ومبادرات ومؤسسات، نجحت الإمارات في إقامة جسور التعاون والتعايش بين شعبها والشعوب المختلفة، فبنيت العلاقات على الاحترام والتقارب والبعد عن الكراهية والعنصرية، وليس من قبيل الصدفة أن يعيش مقيمون من 200 جنسية في دولة الإمارات في سلام وأمان».

وقال: «لا مبالغة إذا اعتبرنا أن هذا النموذج الرائع ينبغي أن يحتذ به في أوروبا، ودول الغرب عموماً»، داعياً الجاليات المسلمة في أوروبا إلى الاندماج الإيجابي، الذي يجعلهم فاعلين وشركاء حقيقيين مع بقية مكونات المجتمع الأوروبي، من أجل صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتهم يقوم على المحبة والسلام والعيش المشترك.