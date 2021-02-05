رئيس منتدى أئمة فرنسا ورئيس منتدى الشعوب من أجل السلام لـ«الاتحاد»: الإمارات قبلة السلام

باريس (الاتحاد)

أشاد رئيس منتدى أئمة فرنسا ورئيس منتدى الشعوب من أجل السلام، حسن الشلغومي، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في نشر قيم الأخوة الإنسانية، مؤكداً أنها تقدم نموذجاً فريداً من نوعه في العالم، عبر سعيها الدؤوب إلى ترسيخ القيم الإنسانية كمفهوم مركزي في رؤيتها الاستراتيجية، في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الانطواء على نفسها تحت عناوين مختلفة.

وأضاف الشلغومي: «إن اختيار الإمارات لهذا النهج دليل على أن مقومات الأخوة الإنسانية راسخة في هذا البلد العربي المنفتح على ثقافات العالم، والذي يمثل التعايش فيه نموذجاً لابد من الاقتداء به في مختلف أنحاء العالم».

وأوضح رئيس منتدى الشعوب من أجل السلام، لـ«الاتحاد»، أن نهج الإمارات نابع من رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث عمل جاهداً على أن تكون الدولة مثالاً يحتذى به في التعايش والتسامح والتعاون الإيجابي.

وأكد الشلغومي أن دولة الإمارات هي قبلة السلام والتسامح للإنسانية جمعاء، حيث تسعى جاهدة إلى أن يعيش الجميع في أمن وأمان.

وقال الشلغومي: «إن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، في أبوظبي، تؤكد أنه في ضوء التطور الذي يعيشه العالم اليوم لا ينبغي أن نغفل قيم الأخوة والتكافل والتعاون والتضامن والتعايش بين الأديان والثقافات على اختلافها»، مؤكداً ضرورة هذه المفاهيم في عالم تسيطر على مفاصله الرؤية المادية المرهونة بمعادلة الربح والخسارة، والقائمة في جوهرها على الحسابات الضيقة والمصالح الآنية.

التواصل البناء

وقال رئيس منتدى الشعوب من أجل السلام لـ«الاتحاد»: «إن إسلامنا السمح لم يكن في يوم ما عنواناً للانغلاق أو الانطواء، بل دعانا إلى الحوار مع الآخر مهما اختلفنا معه في الرأي أو العقيدة». وتابع: «لا يمكن مقاومة العنف والفقر والتطرف، إلا بالتوافق البنّاء واحترام الآخر».

ولفت إلى أن الدولة أنشأت المؤسسات الإنسانية وبادرت لدعم البلدان النامية سواء في أفريقيا أو آسيا، وهو أمر أكسب الإمارات ثقة وتقدير الجميع في الشرق والغرب.

وخلص الشلغومي إلى أن تقريب وجهات النظر بين الشعوب، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، أكبر دليل على حرص الإمارات على التواصل البناء، وإطفاء فتيل الاختلاف والعداء بين الشعوب.

ودعا الشلغومي إلى تربية الأجيال المقبلة على التسامح والرحمة ومحبة الآخر والإيمان بالإنسانية في كل مكان من هذا العالم.