مخالفة غير الملتزمين بمسار «شارع خالد بن الوليد» بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء تطبيق مخالفة غير الملتزمين بعدم استخدام المسار المخصص للحافلات، الذي تم افتتاحه مؤخراً على شارع خالد بن الوليد، وذلك بدءاً من غد.

أوضحت الهيئة أن تطبيق المخالفة على المسار المخصص للحافلات على شارع خالد بن الوليد، تبلغ قيمتها 600 درهم، بدءاً من الأحد المقبل السابع من فبراير الحالي، وأن هذه المخالفة سوف تطبق على غير الملتزمين من سائقي المركبات الخاصة للأفراد والشركات بعدم استخدام هذا المسار أو عدم الدخول إليه والمخصص لحركة سير حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات فقط. وأشارت الهيئة إلى أن المسار مراقب بـ22 كاميرا لضبط المخالفين، وإن الهدف من تطبيق الغرامة هو ضمان الانسيابية المرورية لحركة الحافلات، والمحافظة على تحسين الخدمة، من خلال تقليل زمن الرحلات، حرصاً على وقت مستخدمي المواصلات العامة، ما يرفع من مستوى رضاهم، ويزيد من معدلات ارتياد وسائل النقل الجماعي.

وأكدت الهيئة أنها تحرص دوماً على رفع كفاءة التنقل بوسائل المواصلات العامة، بوصفها الأكثر استقطاباً من مختلف شرائح وفئات المجتمع، وأن المتعاملين مع خدماتها يحظون بأولوية قصوى في أجندة عملها وعملياتها التشغيلية والخدمية، الأمر الذي يحقق الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد المتعاملين»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».