شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب جثة مجهولة

دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المرفقة، والذي عُثر عليه متوفى في منطقة القوز الصناعية الرابعة، ضمن اختصاص مركز شرطة بر دبي.

وتم نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها، والتأكد من سبب الوفاة، ولم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة بر دبي، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه، يرجى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.