صفر بلاغات «مُقلقة» في مخفر شرطة لهباب

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، مخفر شرطة لهباب، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبدالله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد علي راشد مبارك الكتبي مدير المخفر، والعقيد المهندس الدكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، والرائد الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع على إحصائيات مخفر شرطة لهباب التابع لمركز شرطة بر دبي الذي سجل العام الماضي صفر في أعداد البلاغات المُقلقة، وصفر في البلاغات مرورية المجهولة، إلى جانب الاطلاع على سير العمل في مكتب السجلات المرورية، حيث سجل المخفر 22 حادثاً مرورياً في عام 2020 مقارنة بـ 42 حادثاً مرورياً في عام 2019.