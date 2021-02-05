"الصحة": تقديم 158,786 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 4,008,160

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 158,786 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى اليوم 4,008,160 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 40.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على مرض "كوفيد - 19".