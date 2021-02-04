«الشارقة للضمان الاجتماعي» يبحث سياساته المستقبلية

الشارقة (وام)

بحث مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، في اجتماعه الدوري الافتراضي الذي عقد أمس، السياسة الاستثمارية للصندوق في إطار عدد من محاور وآليات عمله خلال الفترة المقبلة.

ترأس الاجتماع عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ومحمد خليفه مستشار الصندوق.

وأشاد الطريفي بمتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأعمال الصندوق في سياق رؤيته لتمكين الصندوق من ممارسة دوره واختصاصه، بجانب متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتتكامل توجيهات سموهما في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي لكافة المؤمن عليهم في الصندوق.

واستعرض مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي عدداً من سياساته وتوجهات منظومة أعماله في الفترة المقبلة، كما ناقش مرئياته بشأن السياسة الاستثمارية للصندوق، بناءً على ما تم عرضه من قبل الشركة المعنية بتقديم الدراسات وطرح التحديات والنتائج، بهدف تعزيز الملاءة المالية للصندوق وتحقيق الاستدامة المنشودة.