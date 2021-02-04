عبد الله بن بيه: اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية يبعث على الأمل وحب الخير

أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، واعتماده لدى الأمم المتحدة، اعتراف عالمي جديد بريادة الإمارات في نشر رواية التسامح وبناء نموذج حضاري قوامه الأخوة الإنسانية وقيم السلام والفضيلة.

وأضاف معاليه: إن دولة الإمارات تقدّم المقاربات الحية والمبادرات القوية على مختلف الصعد، وفي المحافل الدولية والإقليمية بجسارة وكفاءة، ووثيقة الأخوة الإنسانية شاهد على هذه الجهود المميزة.

واعتبر الشيخ بن بيه أنّ اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يبعث الأمل ويجدد القناعة باليوم الذي ينبذ فيه الجميع التصورات النمطية ومشاعر الكره التي تفرقهم لتجمعهم مشاعر الأخوة الإنسانية وحب الخير والصداقة، ولذلك فإنه يوم مشرق في تاريخ الإنسانية.

ودعا معاليه الجميع إلى «استلهام روح الأخوة الإنسانية لإعادة الفاعلية للمشتركات الجامعة التي طالما تمّ تجاهلها وبناء جسور التعاون والتضامن بين الجميع، واستعادة الضمير الأخلاقي للإنسانية».