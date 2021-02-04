هزاع بن زايد: نهج زايد رسالتنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «نستذكر بمزيد من الاعتزاز نهج التسامح والتعايش والتآخي الذي جعله الأب المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، رسالة الإمارات إلى العالم، وها نحن اليوم نشهد هذه المبادئ تتجسد في رؤى ومبادرات وحوارات عالمية مؤثرة وملهمة». وأضاف سموه، في تغريدة على «تويتر»: «إن العالم اليوم وفي ظل أزمة (كوفيد ـ 19) بحاجة أكثر من أي وقت، إلى التعاون والتعاضد لمواجهة مختلف التحديات»، وأكد سموه أنه «في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يتجدد الأمل بالتلاقي الإنساني على المبادئ المشتركة القائمة على السلام والتنمية المستدامة ومد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات».