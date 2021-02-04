«نظفوا البر» في رأس الخيمة.. حملة لرفع الوعي بأهمية حماية البيئة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نظم فريق رأس الخيمة التطوعي خلال الفترة الماضية، ولا يزال مستمراً فيها، حملة تنظيف لعدد من المناطق البرية منها منطقة مزيرع التابعة للإمارة رأس الخيمة تحت شعار «نظفوا البر»، وقال أحمد حمدان البخيتي رئيس فريق رأس الخيمة التطوعي: إن الحملة تهدف إلى تنظيف المناطق الصحراوية الخاصة بالتخييم، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيئة الطبيعية الغنية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن أكثر من 15 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في تنظيف منطقة مزيرع البرية، إحدى المناطق التي يتردد عليها الأسر والسياح والأفراد، ولكن المنطقة تشهد الكثير من التجاوزات البيئية المتعلقة بالنظافة العامة نتيجة إهمال واستهتار مرتاديها، الأمر الذي ينتج عنه تلويث البقعة الطبيعية وتحويلها لمكان مليء بالنفايات الضارة، منوهاً بأن الجهات المختصة بالإمارة وفرت العديد من مكبات النفايات للحفاظ على نظافة المكان.

وأجمع المشاركون في حملة «تنظيف البر» على أن الحملة تسعى بالدرجة الأولى إلى رفع الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي وضمان استدامته، مؤكدين أن هذا النوع من الحملات يعزز ثقافة حماية البيئة لدى مختلف الفئات في المجتمع.

وذكر المواطن حمد المنصوري، أحد مرتادي منطقة مزيرع، أن المنطقة تعد من المناطق البرية، التي تتميز بسرعة الخضرة فيها في موسم سقوط الأمطار، وتعد من الأماكن المكشوفة في الإمارة، مثل منطقة عوافي، وغيرها، مما يجعلها تحظى بإقبال كبير من العائلات والأسر بهدف قضاء أوقات ممتعة، سواء في المناطق الجبلية أو البرية، وسط الأجواء والنسمات الباردة، خاصة خلال شهري ديسمبر ويناير، حيث ينظم خلالهما العديد من الأنشطة والفعاليات، سواء الشبابية أو العائلية، مثل ركوب الدراجات، وامتطاء الخيول، والخروج لرحلات التخييم والشواء، وقضاء جلسات السمر وسط الرمال البرية، متمنياً أن يتم الحفاظ على نظافة المكان، خاصة أنها تعد منطقة رعي لعدد من الحيوانات مثل الجمال، لذا من الضروري الحفاظ عليها.