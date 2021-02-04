مذكرة تفاهم بين «التقنية والعلوم» ونادي الفجيرة العلمي

الفجيرة (الاتحاد)

وقعت جامعة التقنية والعلوم بالفجيرة ونادي الفجيرة العلمي مذكرة تفاهم في إطار الحرص على دعم وتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجال العلمي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تأهيل الشباب من الطلبة في تكنولوجيا المعلومات.

وقع المذكرة عن جامعة التقنية والعلوم بالفجيرة الأستاذ الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة، ووقعها عن نادي الفجيرة العلمي سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين.

بدأت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بكلمة ترحيبية، أعرب خلالها الطرفان عن سعادتهما لفتح قنوات التواصل والتعاون لتطوير المواهب الشابة في الجامعة.

ومن جهته، قال الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة: إن ما يميز تلك المذكرة هو أن كافة بنودها قابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وذلك من الخبرات العلمية التي تمتلكها الجامعة، وبصفة خاصة في مجال البحث العلمي والمشاريع الهندسية والتقنية والعمل على تسخير الكوادر المتميزة في الجامعة لبرامج وأنشطة النادي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات إلى جانب توفير الفرص لطلبة الجامعة للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها النادي.

وقال سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي: يأتي توقيع هذه المذكرة من منطلق حرص النادي على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات في الدولة وفتح مجالات التعاون العلمي في الإمارة والذي يصب في تطوير الحركة العلمية في الفجيرة وتسخير الجهود لتمكين الشباب في قطاعات التكنولوجيا.