106 مراكز تطعيم ثابتة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أمس، مركز التطعيم الخاص بلقاحات كوفيد-19 في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار. وكان في مقدمة مستقبلي معاليه والفريق المرافق له ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط، و جو هازل، مدير مستشفى ميديكلينيك شارع المطار، وشريف شاهين، مدير مستشفى ميديكلينيك النور بالإضافة إلى أعضاء إدارة المستشفى.

واطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل في مركز التطعيم الذي أقيم في التوسعة الجديدة للمستشفى، وأشاد بالتنظيم المتميز للمركز والجهود المبذولة لضمان تقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة ورضا الجمهور، ويساهم هذا المركز في حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كوفيدـ 19، والتي تعد أهم المبادرات للقضاء على فيروس كوفيد-19 مؤكداً أن تكامل الأدوار بين القطاعين الصحي الحكومي والخاص كان أحد عوامل النجاح في مسيرة أبوظبي المتميزة في مواجهة جائحة كوفيد- 19.

من جهتها ‎أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة خلال الزيارة أن إمارة أبوظبي تضم أكثر من 106 مراكز تطعيم ثابتة وأكثر من 30 فريق تطعيم جوالاً في إمارة أبوظبي لتوفير التطعيم لعشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين يومياً ضد فيروس كوفيد- 19، حيث يسهم هذا العدد من المراكز والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع في تسريع الخروج من هذه الجائحة والعودة إلى حياة أكثر إشراقاً.