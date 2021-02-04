منتسبو شرطة الشارقة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الشارقة (الاتحاد)

تلقى منتسبو القيادة العامة لشرطة الشارقة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، ضمن الحملة الصحية التي أطلقتها القيادة في وقت سابق برعاية قائد عام الشرطة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وذلك بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد كبير من الضباط وضباط الصف والعاملين بمختلف الإدارات بالقيادة. وتأتي الحملة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان تطبيق الإجراءات الكفيلة للحد من انتشار الفيروس.