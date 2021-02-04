حملة للتطعيم في «حرة مطار الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عن إطلاق حملة لتطعيم كوادرها بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تستهدف 450 موظفاً وموظفة إلى جانب موظفي فرع الجمارك والعاملين في الشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية.

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن إطلاق الحملة يأتي تماشياً مع حملة التطعيم الوطنية باللقاح ضد «كوفيد- 19» تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، التي أطلقتها دولة الإمارات لمواصلة التعافي من فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها من خلال توفير اللقاح مجاناً عبر المراكز الصحية المعتمدة للمواطنين والمقيمين.