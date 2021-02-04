«طوارئ أم القيوين» ينذر تجمعات في المزارع والعزب

أم القيوين (الاتحاد)

وجْه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بأم القيوين، إنذارات لعدد من التجمعات في المزارع والعزب، لعدم التزامهم بالتعليمات والإرشادات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19.

جاء ذلك، بناءً على الجهود الوطنية المبذولة للتصدي واحتواء للجائحة، ولضمان التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة.

ووجه اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة، بتكثيف حملات التفتيش من قبل فريق التدقيق والمتابعة.

واستعرض الفريق خلال الاجتماع الدوري الأخير، برئاسة العميد الدكتور سالم احمد المزروعي، نائب قائد عام شرطة أم القيوين، نائب رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبحضور مدير مركز أم القيوين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واشتملت على خطة التفتيش المكثفة المقرر تنفيذها في الأيام القادمة لمختلف مناطق الإمارة، وتم تحديد المواقع التي تكثر فيها التجمعات، بهدف تكثيف عملية التوعية، وتطبيق قانون المخالفات للحد من ازدياد عدد الإصابات في الإمارة.

وتم التأكيد على المعنيين في قاعات الأفراح، بالالتزام بالتعليمات، بدقة وعدم التهاون بها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتجمعات في المنازل خلال الأعراس أو العزاء، كما تم الاتفاق على آلية رفع التقارير اليومية التي سيتم اتباعها لضمان المتابعة الدقيقة، بهدف السيطرة على الجائحة، وتقديم الدعم لمختلف قطاعات الدولة المعنية.