البواردي يشارك في اجتماع وزراء دفاع منطقة المحيط الهندي

أبوظبي (وام)

شارك معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح أمس، في اجتماع وزراء دفاع منطقة المحيط الهندي، برئاسة معالي راجناث سينغ وزير الدفاع الهندي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، تحت عنوان «تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيط الهندي»، وذلك على هامش معرض «ايارو أنديا» 2021 بدورته الثالثة عشرة الذي انطلق أمس الأول، ويستمر 5 أيام بمدينة بنغالور بجمهورية الهند.

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع أهمية المشاركة في هذا الاجتماع، الذي يعزز من العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تعود إلى سنوات من الصداقة والشراكة الاستراتيجية، حرصت الدولة خلالها على ترسيخها وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين بمختلف القطاعات، لا سيما في المجال الدفاعي والعسكري، وشدد على ضرورة التعاون لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وإرساء دعائم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار معاليه إلى أهمية معرض الهند الدولي للطيران، الذي يعد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في إطلاق آخر الابتكارات والمشاريع التكنولوجية المرتبطة بصناعة الطيران والصناعات الفضائية، من خلال عرض آخر إنجازات صناعة الطيران والدفاع في 14 دولة.

وأكد أهمية التعاون المشترك في التصدي لمرض كورونا، وضرورة توحيد الجهود للقضاء عليه. حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.