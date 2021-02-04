خلال حوار استضافه «الإمارات للدراسات».. تعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي أولوية إماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة في خطابه الرئيسي الأول في النسخة السابعة من حوار المحيط الهندي، لرابطة الدول المطلّة على المحيط على ضرورة صياغة كثير من أولويات خطة عمل رابطة حافة المحيط الهندي الجديدة في ضوء تعامل المنطقة مع الجائحة العالمية.

وألقى الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الكلمة الافتتاحية، وأوضح فيها أن دولة الإمارات تنظر إلى تعزيز التعاون بين الدول المطلَّة على المحيط الهندي باعتبارها أولوية، خصوصًا في ظل الفرص الهائلة والتحديات الجسام التي تواجه عالم ما بعد جائحة كوفيد- 19.

وكانت النسخة السابعة من حوار المحيط الهندي، لرابطة الدول المطلّة على المحيط الهندي، قد اُختتمت بعد يومين من النقاشات المتعمِّقة، من 2 إلى 3 فبراير 2021. وقد استضافها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بصفتها جزءًا من الأنشطة التي قيم بها خلال رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لرابطة الدول المطلّة على المحيط الهندي للفترة 2019-2021.

واستضافت الندوةُ الافتراضية، التي عُقدت تحت عنوان «تعزيز حقبة جديدة من التعاون في المحيط الهندي»، مجموعةً متميزة من المتحدثين، وقدَّمت عددًا كثيرًا من آراء الخبراء. وكان ضِمن المشاركين، من الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلّة على المحيط الهندي وشركاء الحوار (الولايات المتحدة وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وكوريا)، باحثون دوليون وخبراء وصانعو سياسات من المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر ومراكز البحوث.

أهداف التنمية

تناولت جلسات الحوار التوزيع غير العادل لمكتسبات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها مسألة يجب إصلاحها، إضافة إلى أهمية ضمان الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية في خضمِّ انتشار فيروس كورونا (كوفيد–19).