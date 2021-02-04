«التغير المناخي» توقع مذكرة تفاهم مع «التنمية الريفية» في كوريا

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع إدارة التنمية الريفية في كوريا بشأن التعاون في مجالات أبحاث الزراعة الذكية.

وتستهدف المذكرة تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الزراعة الذكية، والمشاريع ذات الأولوية في مجال تكنولوجيا زراعة الأرز وبيوت التبريد البلاستيكية الذكية.

وجاء التوقيع عقب لقاء معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي ويونج وو سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الإمارات بمقر الوزارة.

ووقع المذكرة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، ويونغ بيوم، نائب المدير التنفيذي لإدارة التنمية الريفية في كوريا.