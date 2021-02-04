عبدالله بن زايد: الاحتفال بـ«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» يتوج مبادئ «الوثيقة»

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن العالم يحتفي باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تتويجاً لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي جرى التوقيع عليها في أبوظبي قبل عامين من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أمس «يحتفي العالم بـ #اليوم_الدولي_للأخوة_الإنسانية تتويجاً لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس في أبوظبي قبل عامين.. ونحتفي اليوم أيضاً بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية مع ناشري المحبة وصانعي السلام في العالم».