حنيف القاسم: تعزيز القيم الإنسانية المشتركة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، على ضرورة التفاف العالم حول القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيزها بين شعوب العالم في سبيل مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة التسامح والسلام التي تحتوي التعدد والتنوع البشري.

وثمن بمناسبة الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» الدور الدولي البارز الذي تقوده دولة الإمارات على صعيد تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية بين شعوب العالم، والذي يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات في المجتمع الدولي. مشيراً إلى جهود الدولة الحثيثة التي بذلتها مؤخراً لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19، وضمان سلامة البشر المقيمين على أرضها، ودول العالم لتخفيف معاناة الشعوب على اختلاف انتماءاتها الثقافية والعرقية والدينية، وذلك من خلال توفير الفحوص والعلاج واللقاح بشكل مجاني لخدمة كافة المقيمين على أرضها، إلى جانب توفير المساعدات الضرورية للدول المتضررة.

كما تم إنشاء صناديق متعددة للتضامن المجتمعي لدعم المتضررين، إلى جانب تقديم ما يزيد على 10 ملايين وجبة لمن تقطّعت بهم السبل، وتوفير الرعاية اللازمة لأسر المتوفين من جراء مضاعفات الفيروس، وغيرها من مساهمات رسمية ومجتمعية تعكس مبادئ التسامح.