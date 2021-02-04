صقر غباش: التسامح نهج حياة بالإمارات

دبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إيمان دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيم التسامح ومبادئه هو نهج حياة، وسياسة متأصلة التزمت بها الدولة منذ قيامها حيث أرسى المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – بسياساته الحكيمة قيم التسامح المبنية على التفاعل الإيجابي مع كل بلدان وشعوب العالم، مما جعل دولتنا مقصداً لكل حضارات وثقافات العالم دون تمييز لأي سبب كان، مما مكن أكثر من 200 جنسية من التعايش على أراضي دولتنا بكل محبة وسلام ومودة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لأحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ووالبرتو أليندي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام والوفد المرافق صباح أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

وخلال اللقاء وقع معالي صقر غباش مذكرة تفاهم مع معالي والبرتو أليندي بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومن خلال اللجان المختصة.

وأكد معالي صقر غباش على أن المجلس الوطني الاتحادي يتشارك مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام في أهدافه الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات في نشر قيم الوسطية والاعتدال باعتبارها مرتكزاً للتسامح، والوسطية والتعددية الدينية، ومكافحة التطرف والإرهاب. لافتا إلى أهمية دور البرلمان الدولي للتسامح في إرساء مبادئ العدل والاحترام والمساواة وتجريم الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة والاختلاف.